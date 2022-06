Vakbond: '90 procent van de werkenden krijgt geen dekkende kilometervergoeding'

De maximale onbelaste kilometervergoeding gaat volgend jaar van 19 naar 21 cent. Een kleine verbetering, maar waarschijnlijk nog steeds niet genoeg, gezien de torenhoge brandstofprijzen. Van de medewerkers die nu een reiskostenvergoeding krijgen, legt 90 procent daar geld op toe, volgens de vakbond CNV.

De maximale onbelaste reiskostenvergoeding ligt al sinds 2006 op 19 cent per kilometer. Dat is, gezien de hard gestegen prijzen van benzine en diesel, niet meer genoeg om de werkelijke reiskosten te dekken. Voor veel werknemers zou 19 cent per kilometer echter al een hele verbetering zijn, want zo'n 66 procent van hen krijgt minder dan dat, of helemaal niks, aldus de vakbond FNV.

Vakbonden willen verhoging kilometervergoeding naar 23 cent

Het CNV vindt de verhoging volgend jaar naar 21 cent per kilometer te weinig. De vakbond pleit ervoor om snel naar 23 cent te gaan. Het FNV roept werkgevers op om eerst maar eens gewoon 19 cent te gaan betalen. Uit onderzoek zou blijken dat twee op de drie werkgevers bereid is om een hogere reiskostenvergoeding uit te keren als de overheid het onbelaste bedrag opschroeft. Dat is vreemd, want de meeste zitten nu nog niet eens op het onbelaste maximum.