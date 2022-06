Hoe het kan dat vieze, oude klassiekers milieuvriendelijker zijn dan elektrische auto's

Koren op de molen van klassiekerrijders: oldtimers zijn minder schadelijk voor het milieu dan volledig elektrische auto's. Maar voordat je de champagne ontkurkt en met de fles in de hand donuts gaat draaien op de parkeerplaats in je Jaguar E-Type, moet je het volgende weten. Klassiekers zijn 'milieuvriendelijker' om één simpele reden.

Het onderzoek op basis waarvan we bovenstaande beweren, is een beetje 'wij van wc-eend adviseren wc-eend', want het is gedaan door Footman James, een Britse verzekeringsmaatschappij voor klassieke en bijzondere auto's. Het bedrijf vond dat een gemiddelde klassieker in het Verenigd Koninkrijk zo'n 563 kilo aan CO2 per jaar uitstoot. Een elektrische Polestar 2 heeft al 26.000 kilo uitgestoten vóórdat hij de fabriek verlaat. Een compacte middenklasser met brandstofmotor, zoals een Volkswagen Golf, zou tot ongeveer 6800 kilo komen.

Eigenaren klassieke auto's voelen dat ze onder vergrootglas liggen

Helemaal eerlijk is het onderzoek van Footman James natuurlijk niet. Een klassieke auto is ook ooit geproduceerd en heeft ook ooit dagelijkse kilometers gemaakt, dus heeft-ie zijn schade aan het milieu al aangebracht. Daarbij zijn fabrikanten hard op weg om hun productieproces op te schonen. Polestar heeft zichzelf tot doel gesteld om in 2030 de eerste klimaatneutrale auto op de markt te brengen. Maar inderdaad, doordat oldtimers weinig worden gebruikt, is hun bijdrage aan de totale uitstoot verwaarloosbaar. Toch hebben veel klassiekereigenaren (bijna 50 procent van de ondervraagden) wél het gevoel dat ze onder een vergrootglas liggen.