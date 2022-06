Top en flop: het goede en slechte autonieuws van week 23

Vrijdagmiddag, half vijf uur. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin de Seat UrbanRebel elektrisch rijden bereikbaar maakte en de benzineprijs tot recordhoogte steeg. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top - De elektrische Cupra UrbanRebel kun je straks voor 20.000 euro kopen



Wat de Volkswagen Group ook beweert, de Cupra-presentatie van deze week is hét bewijs dat Seat in een sterfhuisconstructie zit. Cupra - dat al één elektrische auto in zijn leveringsprogramma heeft: de Born - krijgt er in één klap twee nieuwe EV's bij. Seat daarentegen, heeft er nog steeds geen een. Van de aangekondigde stekker-Cupra's is de UrbanRebel het meest interessant. Hij komt straks voor zo'n 20.000 tot 25.000 euro op de markt.



+ Top - Deze Porsche 928-restomod is net zo 70s als een hologramconcert van ABBA

Daarmee bedoelen we dat deze Porsche 928 een fantastische jaren zeventig-uitstraling heeft, maar onderhuids behoorlijk bij de tijd is. De retromoderne sportauto is het product van een klein Frans bedrijf: Nardone Automotive. Wil je er een, dan heb je tot 2024 om minimaal 480.000 euro bij elkaar te sprokkelen.



+ Top - Polestar 2-rijders, hier staat jullie volgende auto: de Polestar 3

Nou ja, de Polestar 3 is natuurlijk niet alleen bedoeld voor Polestar 2-rijders ... Met de aankomende stekker-suv hoopt het Zweedse elektromerk vooral ook nieuwe klanten te trekken. En dat doet de auto met een duidelijker Polestar-gezicht.



- Flop - Benzineprijs nog nooit zo hoog geweest! Accijnsverlaging heeft niet geholpen ...

De benzineprijs is nog nooit zo hoog geweest. Op het moment van schrijven ligt de landelijke adviesprijs van E10 op 2,494 euro. Tel daar de recente accijnsverlaging van 0,17 euro bij op en je komt uit op 2,664 euro. Een absoluut (en zeer triest) record.



- Flop - De Russische automarkt is van ons heengegaan. Datum van overlijden: 31 mei 2022

Nou, nou, we moeten niet overdrijven. De Russische automarkt heeft ergens in de verte nog een hartslag. Want de neergang van de autoverkopen is niet 100 procent. Maar wel bijna ...



- Flop - Onderzoek: waarom botst Tesla Autopilot zo vaak op ambulances of politieauto's?

De Amerikaanse autoriteiten breiden hun onderzoek naar de veiligheid van Tesla Autopilot uit. Sinds januari 2018 zijn er in de Verenigde Staten zestien ongelukken geweest waarbij een Tesla inreed op een stilstaande ambulance of politieauto. Alle keren was het semi-autonome Autopilot-systeem ingeschakeld. Er viel één dode en er raakten vijftien mensen gewond.