Deze Porsche 928-restomod is net zo 70s als een hologramconcert van ABBA

Daarmee bedoelen we dat deze Porsche 928 een fantastische jaren zeventig-uitstraling heeft, maar onderhuids behoorlijk bij de tijd is. De retromoderne sportauto is het product van een klein Frans bedrijf: Nardone Automotive. Wil je er een, dan heb je tot 2024 om minimaal 480.000 euro bij elkaar te sprokkelen.

De Porsche 928 kwam in 1977 op de markt en werd zelfs uitgeroepen tot Auto van het Jaar. Porsche had het model bedoeld als opvolger van de toen verouderde 911, maar we weten allemaal hoe dat is afgelopen. Toch bleef de 928 tot en met 1995 in productie, met een steeds grotere V8 (in stapjes van 4,5 naar 5,4 liter) en steeds meer vermogen (van 240 pk naar 350 pk).

Franse restomod op basis van Porsche 928 S4

Nardone Automotive gebruikt voor zijn restomod een 928 S4 met 5,0-liter V8, die oorspronkelijk goed was voor 320 pk. De Franse specialist heeft dat echter weten op te krikken naar 400 pk. Ook moest de handgeschakelde vijfbak wijken voor een exemplaar met één verzet meer én werd er een sperdifferentieel op de achteras gemonteerd. Betere remmen, actieve dempers en elektrische stuurbekrachtiging maken het plaatje af.

Carrosseriedelen van koolstofvezel en led-lichten

Want wat is deze nieuwe Porsche 928 er een zeg! De originele carrosseriedelen zijn door Nardone vervangen door panelen van koolstofvezel en hier en daar zijn ook designaanpassingen gedaan. Aan de achterkant vind je nu bijvoorbeeld geen traditionele lichtunits meer, maar een led-strip, zoals de huidige 911 die ook heeft. Aan de voorkant vallen de extra luchtopeningen op en de fraaie klapkoplampen, die nu voorzien zijn van led-techniek. De wielen groeiden van 16- naar 18- inch.

Een jaren zeventig-cockpit moet bruin zijn

Sla je het portier van de 928 open, dan krijg je een overdosis bruin. Nee, wacht ... een uitstekend gedoseerde hoeveelheid bruin. Want zo wil je toch dat een 70s-cockpit eruitziet? In de middenconsole zit een nieuw Porsche Classic Management-infotainmentsysteem. Het dashboard is retrofuturistisch, met een analoge toerenteller en digitale displays met ouderwets grote pixels.

Bijna 5 ton, ex belastingen en zonder donorauto

De Porsche 928 van Nardone is nu te zien tijdens de Milan Design Week, maar verhuist eind deze maand naar het Goodwood Festival of Speed. Als alles goed gaat, neemt Nardone de auto in 2024 in productie. De Launch Edition kost maar liefst 480.000 euro, exclusief btw en bpm. En dan moet je ook nog zelf een oude donor-928 meebrengen.