Elektrisch rijden zonder eigen laadpaal? Dit Audi-gebouw biedt de oplossing

In de toekomst rijden we allemaal elektrisch. Maar als je dat hardop zegt, begint iedereen over mensen die in een appartement wonen en geen eigen laadpaal hebben. De Charging Hub van Audi biedt de oplossing.

Audi’s eerste Charging Hub in Neurenberg (Duitsland) is een succes. De zes snellaadpunten zijn van januari tot en met april ruim 3000 keer gebruikt. Ongeveer 60 procent daarvan waren EV-rijders uit de buurt zonder eigen laadpaal. Stond in elke stad maar zo'n comfortabele laadlocatie.

Opladen bij de Audi Charging Hub

Wat kun je binnen doen? De Audi Charging Hub heeft een lounge met een terras en catering en je kunt er je boodschappen laten bezorgen. Vergelijkbaar met Picnic, maar dan komen de boodschappen niet naar je huis, maar naar je auto.

Hoe nu verder? Audi gaat meer Charging Hubs bouwen en wel in Zürich, Salzburg en Berlijn. Die in Zürich krijgt vier laadpunten en de mogelijkheid om te fitnessen. Je kunt er ook e-bikes huren. Maar in een stoel hangen en chips eten, behoort ook tot de mogelijkheden. Alle drie locaties openen hun laadpoorten in 2022.

Audi Charging Hub in Nederland?

Audi geeft aan nog meer laadplekken te creëren in de komende jaren, waarbij de focus op Duitsland ligt. Dat is goed nieuws, want tegen de tijd dat Nederland aan de beurt is, heb je eindelijk genoeg geld gespaard voor een elektrische Audi.