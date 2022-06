Elon Musk 'voelt aan z'n water' dat-ie 10 procent van zijn personeel moet ontslaan

Gaat het slecht met Tesla? Nee, niet echt, maar toch wil topman Elon Musk 10 procent van zijn personeel ontslaan. Hij voelt het namelijk akelig kriebelen in zijn buik, zo blijkt uit een interne e-mail. De reden? Musk heeft een "superslecht gevoel" over de economie.

Yep, op basis van een vaag voorgevoel wil Elon Musk zo'n 11.000 medewerkers op straat zetten. Niet dat we verbaasd zijn dat de man zo met zijn personeel omgaat ... Musk lapte in 2020 de Californische coronaregels aan z'n laars en startte gewoon de Tesla-fabriek weer op. Hij probeert actief te voorkomen dat zijn werknemers een vakbond beginnen, sprak kortgeleden zijn waardering uit voor de moderne slavernijpraktijken in China en noemde zijn Amerikaanse personeel ter loops lui.

Tesla-baas Elon Musk vindt dat thuiswerkenden 'net doen alsof ze werken'

Eerder deze week kwam Musk in het nieuws toen twee interne mails uitlekten, waarin hij Tesla-medewerkers min of meer verplicht om weer 40 uur op kantoor te komen. "Als je niet komt, gaan we ervan uit dat je ontslag hebt genomen." Een Twitter-volger vroeg Musk om verduidelijking en die gaf hij in niet mis te verstane woorden: "Net doen alsof je werkt, doe je maar ergens anders." Fijne baas om voor te werken dus. Niet!