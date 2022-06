Meer files in Nederland dan vóór corona! Hebben we dan niets geleerd?

Corona zou alles veranderen. Thuiswerken ging immers zó goed, dat zouden we blijven doen. Maar nee, kennelijk hebben we van de afgelopen twee jaar weinig geleerd, want de files in Nederland zijn net zo erg terug als voor de pandemie. En worden nog veel erger ...

De verkeersdrukte in Nederland komt dit jaar weer op het niveau van voor de coronacrisis te liggen. Dat verwacht het KiM, het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Zelfs als de brandstofprijzen doorstijgen en de oorlog in Oekraïne de economie schaadt, gaan we in 2022 zo'n 11 procent meer rijden dan in 2021. En dan zitten we weer precies op het fileniveau van vlak voor corona.

Meer files vooral door vervallen van het thuiswerkadvies

Volgens het KiM is het vervallen van het thuiswerkadvies half maart de grote aanjager van het verkeer, samen met de groei van de bevolking én de economie. Op belangrijke verkeersaders - de A- en N-wegen - gaan we dit jaar 16 procent meer verkeer zien, of 13 procent als het economisch tegen komt te zitten. Vanaf 2023 stijgt het verkeer gewoon door en worden de files nóg erger.