Amsterdamse Tesla Model 3-rijder is dé ultieme laadpaalklever! Staat al 8 weken aan de stekker

Hoe lang mag je je elektrische auto aan de laadpaal laten hangen? Daar zijn geen landelijke regels voor. In sommige gemeenten krijg je een boete als je laadpaalkleeft, maar in Amsterdam kennelijk niet. Want daar staat een Tesla Model 3 al acht weken (!) ingeplugd.

Daniëlle Smit uit Nieuw-Sloten stoort zich aan een elektrische auto, die al acht weken lang voor haar deur aan de laadpaal staat. Ze klaagde bij de gemeente, aldus NH Nieuws, maar kreeg te horen dat laadpaalkleven in Amsterdam niet bestraft wordt. De gemeente ziet er geen enkel probleem in. "We hebben in Amsterdam een groot netwerk van laadpalen", zegt een woordvoerder.

Tesla Model 3-rijder is met vakantie

De eigenaar van de Tesla Model 3 blijkt op vakantie te zijn en heeft zijn auto gewoon aangesloten bij een laadpaal laten staan. Smit begrijpt er niets van. "Als je hier op de stoep parkeert, krijg je een boete van 150 euro, maar je mag je wel een laadpaal toe-eigenen. Ik vind dit echt een bizarre vertoning." De gemeente Amsterdam gaat contact opnemen met de Tesla-rijder zodra hij terug is van vakantie.

95 euro boete voor laadpaalkleven

In andere gemeenten is laadpaalkleven wel strafbaar. Een eigenaar van een MG ZS EV kreeg in Noordwijk een boete van 95 euro, omdat hij 1 uur en 59 minuten te lang aan de laadpaal stond. Hij vocht het proces verhaal aan bij de rechter, maar kreeg ongelijk. De EV-rijder had beter moeten opletten, volgens de rechter. Immers, je kunt via een app zien wat de verwachte eindtijd van het laadproces is.



