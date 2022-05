Auto Review 6 in de webshop - Knallen met 7713 pk in het onmisbare sportwagennummer

Als je heel goed kijkt, zie je de nieuwste Auto Review trillen in het tijdschriftenvak. Ingehouden woede, kun je het noemen. Duizenden pk’s in één nummer, klaar om op jou losgelaten te worden. Want Auto Review 6 is ons onmisbare sportwagennummer.

Precies 7713 paardenkrachten kloppen in de motorruimtes van onder meer de Porsche Cayman GT4 RS, Bugatti Chiron Pur Sport, Bugatti Chiron Super Sport, Ferrari 296 GTB en Maserati MC20. Pas op! Auto Review 6 is niet een nummer om zonder racehandschoenen aan te pakken. Maar er is meer ...

Zo rijden we voor het eerst met de langverwachte Alfa Romeo Tonale. Heeft-ie het in zich om Alfa te redden?

Laten we zien dat je voor (relatief) weinig geld een heuse Porsche kunt kopen: je hebt de keuze uit drie.

Maken we caravanrijders blij met een vergelijking tussen de Mazda CX-5, Opel Grandland, Peugeot 3008, Seat Ateca en Volkswagen Tiguan.

En zetten we de BMW i4 eindelijk naast zijn gedoodverfde tegenstander: de Tesla Model 3. Welke van de twee is de beste?

Je vindt Auto Review 6 in de winkel, maar uiteraard kun je het nummer ook met een druk op de knop bestellen in onze webshop. Kun je lekker thuisblijven met dit regenachtige weer en laat je het zware werk gewoon aan de postbode. Aarzel niet en bestel nu de onmisbare sportwagens in de nieuwste Auto Review.