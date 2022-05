Deze supersportwagen van Mercedes-AMG klinkt nergens naar

En dat bedoelen we letterlijk. Deze Mercedes Vision AMG klinkt nergens naar, want hij is volledig elektrisch en dus muisstil. De sportwagenafdeling van Mercedes begrijpt namelijk ook dat dikke, brullende V8-motoren hun langste tijd hebben gehad en komt met een voorzetje voor een spectaculaire stekker-supercar.

Gaat dit studiemodel in productie? Nee, Mercedes-AMG wil gewoon even laten zien dat ze aan de toekomst denken. Onder de Vision AMG zit het nieuwe AMG.EA-platform, dat speciaal is ontwikkeld voor de performancetak van Mercedes. In 2025 maken we kennis met het eerste model dat ervan gebruikmaakt.

Mercedes Vision AMG met trekjes van EQE en EQS

De Mercedes Vision AMG is een vingeroefening, met een aerodynamisch geoptimaliseerde koets, die in de verste verte overeenkomsten vertoont met die van de Mercedes EQE en EQS. Net als die productiemodellen is de Vision AMG een vierdeurs coupé met een boogvormige daklijn.

Komt de Mercedes AMG-One eigenlijk nog?

Aan de kleurstelling en het wieldesign kun je zien dat Mercedes-AMG een link met het Formule 1-team probeert te leggen. Als het goed is, komt over niet al te lange tijd de AMG One op de markt, met een 1,6-liter turbo V6 en twee elektromotoren. Net als de Formule 1-auto van Lewis Hamilton kan de One enorme toerentallen draaien: maximaal 11.000. Het vermogen ligt op 1000 pk.