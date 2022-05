Drugs in het verkeer - Nederlandse automobilisten slikken en snuiven wat af

Met drank op achter het stuur mag niet. Maar met drugs in je systeem de weg op is ook niet toegestaan. En toch komt het steeds vaker voor dat Nederlandse automobilisten stoned of high gaan rijden. De politie betrapte in 2017 ruim 1800 mensen. Vorig jaar meer dan zes keer zoveel!

De politie houdt niet bij welke drug iemand heeft gebruikt, maar dat maakt voor het verhaal ook niet uit. Rijden onder invloed mag gewoon niet. En toch doet een steeds groter aantal mensen dat wel. In 2017 betrapte de politie 1843 mensen met drugs in hun systeem. Vorig jaar waren dat er maar liefst 13.147, een stijging van 613 procent.

Risico's van drugs in het verkeer

Verschillende drugs zorgen voor verschillende risico's. Van cannabis wordt je reactievermogen een stuk lager, bijvoorbeeld. En van speed en cocaïne wordt je dan weer overmoedig, met als gevolg harder en roekelozer rijden. Volgens de politie is met name de combinatie tussen speed of cocaïne en alcohol levensgevaarlijk. De kans op een ongeval is dan heel erg groot.