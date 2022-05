Elon Musk is fan van moderne slavernij en noemt Amerikaans Tesla-personeel lui

Je zal toch zo'n baas hebben ... Eentje die de rijkste man ter wereld is, maar zijn personeel geen vakbonden laat vormen en zelfs ontslaat als ze iets over de slechte werkomstandigheden bij Tesla naar buiten brengen. Het is dan ook niet verrassend dat Elon Musk zijn Amerikaanse werknemers bekritiseert als lui en zijn waardering uitspreekt over zijn medewerkers in China, die bijna als moderne slaaf worden behandeld.



Tesla's Giga Shanghai-fabriek wordt ook wel de Giga-Sweatshop genoemd, vanwege de slechte werkomstandigheden en de bizarre hoeveelheid overuren die het personeel moet draaien. Maar Tesla-baas Elon Musk ziet het probleem uiteraard niet. Hij prijst zijn Chinese personeel. "Er zijn zoveel supergetalenteerde, hardwerkende mensen in China, met een sterk geloof in het productieproces. Ze werken niet alleen tot middernacht door, maar zelfs tot 3 uur in de ochtend en verlaten de fabriek daarna niet eens. Vergelijk dat met Amerikanen, die altijd proberen om onder hun werk uit te komen."

Elon Musk is fan van de Chinese 996-werkcultuur

Shanghai heeft te maken met strenge lockdowns vanwege een corona-uitbraak. De productiemedewerkers van Tesla moeten op de fabrieksvloer slapen om een bubbel te vormen tegen corona. Ze moeten strikte productiedoelen halen, dus werken ze twaalf uur per dag, zes dagen in de week. Krijgen ze betaald voor al dat overwerk? Nee, natuurlijk niet. En volgens de Chinese wet mag zoveel overwerk niet eens. In het land wordt daar echter niet op gehandhaafd. Berucht is de Chinese 996-werkcultuur: van 09:00 tot 21:00 uur werken, zes dagen in de week. Moderne slavernij, zoals mensenrechtenorganisaties het noemen.

Chinese medewerkers geen recht op betaald overwerk

Chinese werknemers moeten vaak een verklaring tekenen als ze bij een bedrijf worden aangenomen, waarin ze afstand doen van het recht op betaald overwerk en betaald verlof. Veel grote Chinese bedrijven hebben vakbonden, maar die worden betaald door de werkgever zelf, dus hebben ze geen onderhandelingspositie tegen beslissingen van het management. In American Factory - een geweldige Netflix-documentaire uit 2019 - is te zien dat de vakbond van de Chinese glasfabrikant Fuyao Group wordt geleid door de zwager van de CEO.