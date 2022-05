75 jaar Volkswagen-busje - Wat hebben Ben Pon, blote borsten en Brazilië met de 'Bulli' te maken?

Het is een van de bekendste anekdotes uit de Nederlandse autogeschiedenis: met een schets van Ben Pon begon in 1947 het succesverhaal van het Volkswagen-busje. We blikken in het kort terug op 75 jaar Volkswagen-bus. Wat gebeurde er tussen 1947 en 2022?

Op 23 april 1947 bezoekt autohandelaar Ben Pon de Volkswagen-fabriek. Met een simpele schets onder zijn arm vertelt hij dat er in Nederland grote behoefte is aan praktische bestelbusjes.

Wie benieuwd is naar Pons schets: hij is tot eind juni te zien in het Rijksmuseum. Dat is bijzonder, want het boekje is zo kwetsbaar dat je hem normaliter alleen op afspraak kunt bezichtigen.

In 1949 kwam het eerste prototype gereed van het busje. De ingrediënten: makkelijk te bedienen en te onderhouden, achterwielaandrijving, boxermotor achterin. Precies wat Ben Pon in gedachten had.

Toen de productie in 1950 begon, kreeg hij de naam ‘Type 2’. Je kon hem alleen in het blauw kopen. De Kever heette intern ‘Type 1’. Er kwamen twee versies: een met acht zitplaatsen en een bestelvariant.

De Nederlandse prijzen van de eerste generatie Transporter (T1) begonnen bij 5125 gulden (2330 euro). Bij de PTT - de voorganger van Post NL - waren ze meteen fan van de T1, al ging het toen nog vooral om brieven en niet om pakketjes van bol.com.

De bekende bijnaam ‘Bulli’ is een samenvoeging van Bu(s) en Li(eferwagen), met een extra ‘l’ voor de leesbaarheid.

De eerste update kwam al in 1951. De meest luxe T1, de Samba, had bijna net zoveel ramen (23) als pk's (24). Voor een originele Samba worden inmiddels bedragen geboden van rond de 100.000 euro.



Al na vier jaar rolde de 100.000ste Bus van de band, waarop VW een nieuwe fabriek bouwt in Hannover.

De T1 werd dankzij zijn afwijkende vormgeving vooral in de VS een symbool van de tegencultuur, met hippies die in hoger sferen in hun busjes door het land toerden. Hippies liepen graag zonder kleren, maar waren hopelijk geen koukleumen. De warme lucht van de kachel kwam helemaal via de motorruimte achterin het interieur binnen.



Actrice Hildegard Knef ging in de film Der Nackte Morgen uit 1958 uit de kleren; voor veel mannen aanleiding om een kaartje te kopen. De T1 profiteerde en kwam maar liefst 18 keer in beeld.

De T1 bleef in productie tot 1967, inmiddels zijn we toe aan de zevende generatie.



De T3 was de eerste VW-bus met een dieselmotor. Respect en ontzag voor de B32-uitvoering van de T3, met een 231 pk sterke motor van Porsche. Oplage: 15 stuks.

Pas bij de T4 gaat VW over op voorwielaandrijving en een motor voorin. De boxermotor verdwijnt en de personenversie gaat Multivan heten. In een Braziliaanse versie van het busje verdween de boxermotor pas in 2005.

In totaal wist Volkswagen 13 miljoen busjes te verkopen.