Klassieke Volkswagen T2 Westfalia-camper kopen? Dit is waar je op moet letten

Klassieke Volkswagen-campers zijn gewild en dat merk je aan de prijzen (bijvoorbeeld op Marktplaats). Een goede Volkswagen T1 vraagt een enorme investering. Ook de Volkswagen T2 is de prijzendans niet ontsprongen. Voor het bedrag van een mooi exemplaar kun je jarenlang met het vliegtuig op vakantie. Een T2-camper met werk kost circa 15.000 euro. Roest krijg je er vaak gratis bij.

Volkswagen T2 Westfalia is enorm roestgevoelig

Elke rand, richel of kier kan roesten. Controleer de raamstijlen, de omlijsting van elke portier, de portieren zelf en de wielkuipen. Bij het dak zit een goot waar regenwater in loopt en blijft staan. Het mechaniek van het hefdak moet ook even nagelopen worden, net als het tentdoek. Bij het onkundig dichttrekken van het dak kan het doek klem komen te zitten en zo ontstaan gaten in de stof.

Als de boxermotor niet rookt en ratelt, is het goed

Goed nieuws: als de boxermotor niet te veel rookt, lekt of ratelt, gaat hij waarschijnlijk nog jarenlang mee. Maar als de achterkant van de T2 vet van de olie is, moet de motor gestript en gereviseerd worden. Trilt de motor, dan kan de koelventilator gesneuveld zijn. Met de versnellingsbak zit het meestal wel snor, maar hij is niet immuun voor slijtage. Bij te veel speling zit er een reparatie of vervanging aan te komen.

Onderdelenvoorziening voor de T2 is uitstekend

Als de bus maar hard is, dat is het belangrijkste. Een versleten interieur is wel te vervangen, misschien kun je het zelfs gebruiken om af te dingen op de T2. Er zijn meerdere webshops waarbij zelfs elk handvat los te koop is, in verschillende kleuren. Ook technische onderdelen als de uitlaat, het vouwframe voor het dak of de versnellingsbak zijn eenvoudig te bestellen.

Volkswagen T2 Westfalia aandachtspunten