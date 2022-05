Subaru Solterra prijs - Welke gaat beter verkopen: de Subaru of de Toyota bZ4X?

Subaru is in Nederland een beetje van de radar verdwenen. In de jaren negentig verkocht het Japanse merk hier nog 5000 auto's per jaar, maar dat aantal is vorig jaar gezakt naar slechts 170. Dus de vraag is: weten elektrische rijders de Subaru Solterra straks te vinden? Of kiezen ze voor de concurrentie van Hyundai, Kia, Skoda, Toyota of Volkswagen?