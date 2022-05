Wat koop je voor een multimiljonair die alles al heeft? Een Brabus 900 Crawler. Hét ultieme speeltje voor iemand die van gekkigheid niet weet wat-ie met zijn geld moet doen. De extreme offroader is gebaseerd op de Mercedes G-Klasse en wordt in een beperkte oplage van slechts vijftien stuks gebouwd, ter ere van de vijfenveertigste verjaardag van Brabus. Wat de Crawler kost? Ahum ... 749.000 euro, exclusief belastingen!

Weet je wanneer je te veel geld hebt? Als je 7,5 ton kunt neertellen voor een terreinwagen waarmee je de openbare weg niet op mag. Want ja, de Brabus 900 Crawler is niet straatlegaal en kan dus niet op kenteken worden gezet. De omgebouwde Mercedes G-Klasse is bedoeld als woestijnspeeltje, waarschijnlijk voor oliesjeiks die toch al een enorme zandbak in de achtertuin hebben.

De Brabus 900 Crawler heeft extreme veerwegen

Overigens schrijven we wel doodleuk dat de Crawler is gebaseerd op een G-Klasse, maar in feite heeft hij er niet veel mee te maken. Alleen cosmetisch zie je nog wat trekjes van de Mercedes, met name op de neus. Brabus heeft voor de Crawler een buizenframe geconstrueerd en daar een speciale wielophanging aan vastgemaakt. De imposante 4x4 heeft een grondspeling van liefst 53 centimeter, met speciale terreinbanden die over een afstand van maximaal 1,6 meter kunnen in- en uitveren.

Het vermogen van de steroïde-G-Klasse kun je raden

Voorin ligt een V8 met twee turbo's, die door Brabus wordt aangeduid als Rocket. En daarmee overdrijft de Duitse tuner niet, want bij volgas explodeert het blok met 900 pk en 1250 Nm. De Crawler weegt meer dan 2000 kilo, maar gaat toch in slechts 3,4 seconden naar 100 km/h. Op de autobahn kun je er niet veel mee (als je daar zou mogen rijden), want Brabus heeft de topsnelheid elektronisch begrensd op 160 km/h.

Zandhappen zul je, zonder voorruit en zijruiten

Eventueel zou je er woestijnrally's mee kunnen rijden. Want in het uitbundig uitgedoste interieur (je denkt bijna dat je in de rode kamer van Yab Yum terecht bent gekomen) prijkt gewoon een gps-navigatiesysteem. Eentje zoals de coureurs in de Dakar Rally die ook gebruiken. Erg beschermd zit je overigens niet in de Brabus 900 Crawler. Dus dan kun je nog zoveel miljoenen op je bankrekening hebben staan, zandhappen zal je ...