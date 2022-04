Auto Review 5 in de webshop - Zo wordt Mercedes links en rechts ingehaald

Want in onze grootste stekker-suv-test ooit, gaat de Mercedes-slogan 'Das Beste oder Nichts' niet op. De EQB wordt links en rechts ingehaald door de Hyundai, Kia, Polestar en Tesla. Wil je weten welk populaire model wint? Koop Auto Review 5. Want er staat nog veel meer in het nieuwe nummer:

Citroën C5 X: weg met de hokjesgeest

De Citroën C5 X is een daverende verrassing. Komen die malle Fransen toch weer met een grote reisauto met trekjes van én een sedan, én een stationwagon, én een suv. Is dat niet erg veel joie de vivre in één auto?

Tweedehands: winnende caravantrekkers en hun ideale aanhang

Na twee jaar corona kunnen we niet wachten om weer op vakantie te gaan. Maar ja, vliegtickets zijn duur, campers zijn onbetaalbaar en een tent is oncomfortabel. Geen wonder dat Nederlanders zo dol zijn op caravans. Maar welke auto past goed bij welke caravan?

Toyota Aygo X: het stoerste ventje van de kleuterklas

Mensen die op grote voet leven, zijn vaak snel opgebrand. Bij de nieuwe Toyota Aygo X hoef je daar niet bang voor te zijn. De dreumes staat standaard op 17-inch wielen, tegelijkertijd komt-ie met 10 jaar merkgarantie.

De nieuwe Mercedes SL doet alles wat niet mag

De Mercedes SL werd een oudemannenauto. Te gezapig, te zwaarlijvig, te weinig dynamisch – alsof het heilige vuur gedoofd was. Daarom kreeg AMG van Mercedes het verzoek om de nieuwe SL te ontwikkelen.

