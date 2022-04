Prijsvergelijking: Citroën C5 X vs. DS 9, Peugeot 508 SW en Citroën C5 Aircross

Citroën C5 X

We blijven dus in Franse sferen, met de DS 9, de Peugeot 508 SW en de Citroën C5 Aircross. Elk model is leverbaar als 225 pk sterke plug-in hybride, net als de Citroën C5 X, waarover collega Jaap in zijn review zo enthousiast is. Het lijstje essentiële opties is samengesteld met comfort in het achterhoofd. Adaptieve cruisecontrol maakt lange snelwegritten aangenamer en de krachtiger boordlader verkort de laadtijden, zodat je vaker fluisterstil op stroom rijdt. Om zeker te zijn van het beste veercomfort, bestellen we adaptieve schokdempers. Bovendien vinden we één laadsnoer meer dan genoeg, dus laden we onze telefoon draadloos. Wat is onze conclusie na al dat prijsvergelijken? De C5 X Plug-in Hybrid is eigenlijk een koopje.

Citroën C5 X Plug-in Hybrid (225 pk, 360 Nm)

Business-uitvoering - 43.290 euro

Adaptieve cruisecontrol - 300 euro

Krachtiger boordlader (7,4 kW) - 400 euro

Adaptieve schokdempers - standaard

Draadloze telefoonlader - standaard

Totaal: 43.990 euro

Duurder - DS 9

De krachtigste aandrijflijn van de Citroën C5 X is de basismotor van de DS 9. En DS neemt klanten van de E-Tense 225 (vanaf 58.890 euro) niet serieus, want het geavanceerde DS-veersysteem dat het wegdek scant met een camera, is daarvoor niet leverbaar. Je moet de 250 pk sterke versie van de sedan bestellen en dan heb je het over een auto van zelfs dik 60 mille.



DS 9 E-Tense 250 (250 pk, 360 Nm)

Performance Line+-uitvoering - 60.890 euro

Adaptieve cruisecontrol - 1550 euro

Krachtiger boordlader (7,4 kW) - standaard

Adaptieve schokdempers - 1100 euro

Draadloze telefoonlader - 250 euro

Totaal: 63.790 euro

Duurder - Peugeot 508 SW

Bespaartip! Je kunt de GT-uitvoering van de Peugeot 508 SW voor 1000 euro voorzien van adaptieve schokdempers, máár de GT Pack Business met een meerprijs van 900 euro heeft ze standaard. Dan krijg je ook nog een premium audiosysteem en een 360-gradencamera. Onder de streep is zo'n stationwagon met stekker toch duizenden euro's duurder dan de C5 X. Ondanks onze bespaartip.

Peugeot 508 SW HYbrid 225 (225 pk, 360 Nm)

GT Pack Business-uitvoering - 49.370 euro

Adaptieve cruisecontrol - standaard

Krachtiger boordlader (7,4 kW) - 400 euro

Adaptieve schokdempers - standaard

Draadloze telefoonlader - 150 euro

Totaal: 49.920 euro

Goedkoper - Citroën C5 Aircross

Als particulier kun je bij Citroën ook shoppen in de prijslijst van de zakelijke modellen. Dan betaal je minder voor een C5 X of C5 Aircross. De Business Plus-uitvoering van de Franse suv is zeer compleet, met standaard adaptieve cruisecontrol. Wat de Citroën C5 Aircross niet heeft, ook niet tegen meerprijs, is het actieve veersysteem van de C5 X.



Citroën C5 Aircross Plug-in Hybrid (225 pk, 360 Nm)



Business Plus-uitvoering - 41.690 euro

Adaptieve cruisecontrol - standaard

Krachtiger boordlader (7,4 kW) - 400 euro

Adaptieve schokdempers - niet leverbaar

Draadloze telefoonlader - 100 euro

Totaal: 42.190 euro