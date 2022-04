In deze Amerikaanse staat betalen dronken doodrijders voor de kinderen van hun slachtoffers

Wet 1834 is vorig week aangenomen door het Huis van Afgevaardigden én de Senaat van Tennessee. Erin staat dat een dronken automobilist nu een soort alimentatie moet betalen als hij / zij de ouder van een minderjarig kind doodrijdt. De hoogte van het bedrag wordt bepaald aan de hand van de levensstandaard waar het kind aan is gewend en de financiële mogelijkheden van de overgebleven ouder of voogd. De betalingsverplichting voor de veroordeelde bestuurder geldt totdat het kind 18 jaar is. Wat er gebeurt als de alcomobilist daar geen geld voor heeft, vermeldt de berichtgeving over de wet niet.

Wat nou als de veroordeelde zit opgesloten en geen geld heeft?

Typisch Amerikaans is de naam van de nieuwe wet: Ethan, Haile, and Bentley's Law. Dat zijn de namen van de drie kinderen van Nicholas Galinger, een 38-jarige agent die in 2019 werd doodgereden door een dronken vrouw. De vrouw ging er met haar auto vandoor en werd later opgepakt en veroordeeld tot 11 jaar cel. Die situatie laat ook de haken en ogen aan de nieuwe wet zien. Want wat nou als een veroordeelde zit opgesloten en geen financiële middelen heeft om de alimentatie te betalen? Dan moet hij of zij daar een jaar na de vrijlating mee beginnen. Onduidelijk is of diegene dan met terugwerkende kracht moet betalen.