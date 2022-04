Aantal elektrische auto's in Nederland met 3470 procent (!) gestegen. Groot laadpaaltekort dreigt

Heb je soms moeite om een laadplek te vinden met jouw elektrische auto? Laat je dan niet vertellen dat je niet goed zoekt. Er zijn inderdaad niet genoeg laadpalen in Nederland. En het tekort groeit hard. In 2015 waren er 12.000 openbare laadstations in Nederland. Inmiddels is dat aantal met ruim 580 procent gestegen naar 70.000. Indrukwekkende toename, zou je denken, maar niet genoeg om de stijging van het aantal elektrische auto's bij te houden, dat in dezelfde periode van 7000 naar bijna 244.000 ging.

Eén Nederlandse gemeente heeft geen enkele laadpaal

Bezitters van een elektrische auto zijn het beste af in Noord- en Zuid-Holland, aldus de vergelijkingssite Independer. In die provincies staan respectievelijk 9,1 en 9,3 laadpalen per 1000 huishoudens. Limburg heeft inmiddels de rol van hekkensluiter overgenomen van Drenthe. In de Zuidelijkste provincie van Nederland vind je 2,3 publieke laadstations per 1000 huishoudens. Opmerkelijk genoeg staan in alle Nederlandse gemeenten laadpalen, behalve in één: West Maas en Waal. Daar kun je nergens je elektrische auto opladen.

Bron: Independer