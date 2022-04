Wij eten onze schoenen op als Tesla over twee jaar met robottaxi's komt

Als Elon Musk doet wat hij allemaal belooft, hebben wij heel wat schoenen om op te eten. Eén paar voor de menselijke robot, die zogenaamd volgend jaar wordt gepresenteerd. Een tweede paar voor de autonome stadsauto zonder stuur, die ook in 2023 zou verschijnen. En een derde paar voor de zelfrijdende robottaxi's.

Tesla zou aan een zelfrijdende robottaxi werken

"We werken aan een nieuw voertuig", zei Musk tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers: "een robottaxi met een futuristisch uiterlijk, zonder stuurwiel en pedalen." De wagen zou Tesla's Full Self-Driving-software gebruiken, aldus Musk. Maar die zit nog steeds in de betafase en werkt allesbehalve optimaal en allesbehalve autonoom.

Elon Musk beloofde dat in 2016 en 2019 ook al

Bovendien is het niet de eerste keer dat Musk heeft beloofd om met zelfrijdende taxi's te komen. In 2019 zei hij tegen een groep investeerders dat Tesla in 2020 een vloot van een miljoen autonome auto's op de weg zou hebben. We hoeven er vast niet bij te vertellen dat dat niet is gebeurd. Eerder - in 2016 - sprak Musk er ook al over.



Misschien moet Tesla zich richten op de Cybertruck

Het is goed om te dromen, maar misschien moet de rijkste man ter wereld eens met de voeten naar de grond worden getrokken. De Tesla Semi moet af, de Cybertruck is uitgesteld, de Roadster komt maar niet. Dus waarom roept-ie nou weer iets waarvan hij weet dat hij het niet waar kan maken?