Zou jij een Polestar 2 of Tesla Model 3 laten staan voor deze Xpeng P5?

Xpeng komt voorlopig met twee auto's naar Nederland: de P5 en de P7. Die eerste is per direct te reserveren en kost om en nabij de 48.000 euro. Wat krijg je daarvoor? Een elektrische sedan die met zijn lengte van 4,8 meter tussen de Tesla Model 3 en Model S in zit. De Xpeng P5 heeft een 66 kWh-batterij, waarmee hij een maximale WLTP-range van 465 kilometer zou moeten kunnen halen. Een Polestar 2 met 69 kWh-accupakket en 474 kilometer bereik is er vanaf 46.900 euro. Bij Tesla vragen ze een stuk meer voor een Model 3 met 491 kilometer bereik: 55.895 euro. De 211 pk sterke Xpeng is geen ster in snelladen. Waar de Polestar en Tesla tot respectievelijk 150 en 200 kW komen, is de P5 al buiten adem bij 70 kW.

Elektrische Xpeng P5 leverbaar in slechts drie 'kleuren'

Voor het interieurontwerp hebben de ontwikkelaars van Xpeng duidelijk naar Tesla gekeken. De hele middenconsole wordt ingenomen door een gigantisch staand scherm. Al heeft de P5 - in tegenstelling tot de Model 3 - wél een digitaal instrumentarium voor de neus van de bestuurder. Standaard beschikt de Chinese elektro-auto over onder meer een panoramisch dak met zonnescherm, een audio-installatie met surround sound, luchtzuivering en een hele waslijst aan elektronische hulp- en veiligheidssystemen. Helaas heb je voor de carrosserie de keuze uit slechts drie 'kleuren': wit, grijs en zwart. Of dat een beetje staat, kun je zien in de Westfield Mall in Leidschendam, waar Xpeng een winkel heeft geopend.