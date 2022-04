Huh?! Hoezo is de 5,5 meter lange Audi Urbansphere ontworpen voor de binnenstad?

Goed, laten we eerst even de gebruikelijke concept-car-bla-bla afgaan ... De Audi Urbansphere is een 'lounge op wielen', die volledig Level 4-autonoom kan rijden. Dat kan-ie niet, want die technologie is zover nog niet, maar Audi heeft voor het beeld alvast een stuur en pedalen ontworpen die weggevouwen kunnen worden.

Nadruk bij Audi Urbansphere ligt op het interieur

De Urbansphere Concept is bedoeld voor de binnenstad, maar is wel gewoon 5,5 meter lang en 2 meter breed. Hij heeft een flinke wielbasis van 3,4 meter, want de focus van de ontwikkelaars lag duidelijk op het interieur. Er moest in de cabine van de Urbansphere zoveel mogelijk binnenruimte gecreëerd worden.

Heerlijk, denk je dan: voeten op een bankje, mooi boek erbij en verder niks aan je hoofd. Maar nee, zo werkt dat niet in moderne studiemodellen. De boel moet 'connected' zijn, met allerlei communicatie- en entertainmentmogelijkheden. De Urbansphere is een 'platform voor nieuwe reiservaringen', aldus Audi. Maar je zit als passagier gewoon weer met je neus op een scherm.

Flinke 120 kWh-batterij voor range van 750 kilometer

Je zit wél comfortabel in de grote Audi. De deuren zwaaien in tegengestelde richting open voor een makkelijke instap en de vier loungestoelen draaien zich naar je toe. Ben je wel toe aan een 'nieuwe reiservaring' en wil je dus niks van je omgeving zien, dan is er een enorm transparant scherm dat vanuit het dak omlaag schuift. Kun je films kijken of Zoom-vergaderingen houden ...

Hoe de Audi Urbansphere rijdt? Dat is van geen belang, aangezien het apparaat toch voor het grootste deel autonoom zijn werk moet doen. Hij heeft luchtvering voor een zo optimaal mogelijk comfort, vierwielbesturing voor een korte draaicirkel en een 120 kWh-batterij voor een range van ruim 750 kilometer. Weer opladen gaat met maximaal 270 kW (zelfde als de Audi E-Tron GT).