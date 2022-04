Nog even ... en dan laadt jouw elektrische Volkswagen als de brandweer

Het MEB-platform van de Volkswagen Group is gebouwd met het oog op de toekomst en kan worden aangepast aan verbeteringen in batterij- en laadtechniek. In de nabije toekomst verwacht het autoconcern dan ook modellen te kunnen leveren die maximaal 700 kilometer op een lading kunnen rijden. De huidige MEB-modellen kunnen niet sneller laden dan 135 kW. Maar daar komt ook verandering in.