Werkgevers bereid tot hogere kilometervergoeding. Vakbonden geloven daar niets van

Door de recente accijnsverlaging zijn de brandstofprijzen niet meer zo krankzinnig hoog als een paar weken geleden. Bovendien dalen ze langzaam. Maar toch zitten de adviesprijzen van benzine en diesel nog steeds boven de 2,00 euro per liter. En dat doet pijn in de portemonnee van forenzen.

Kilometervergoeding van 19 cent naar 23 cent

Er wordt dus steeds luider gesproken over het verhogen van de onbelaste kilometervergoeding van 19 cent per kilometer. In het huidige regeerakkoord staat dat dat bedrag in 2024 naar 23 cent gaat, maar een aantal partijen in de Tweede Kamer wil dat naar voren halen.

Bedrijven zouden bereid zijn om meer te betalen

Uit onderzoek van de werkgeversvereniging AWVN onder 481 bedrijven blijkt dat zo'n 66 procent ervan bereid is om een hogere vergoeding te betalen. De helft overweegt om zijn mobiliteitsregeling nu al aan te passen (of heeft dat al gedaan). Een derde van de ondernemingen wil juist niet meer betalen, vooral omdat - zo zeggen ze - hun financiële situatie dat niet toelaat.



Vakbonden geloven niks van de beloftes

De vakbonden FNV en CNV geloven echter weinig van de ruimhartigheid van de ondervraagde werkgevers. "De bereidheid waar AWNM het over heeft, zien wij nog niet terug", zei CNV-voorzitter Piet Fortuin tegen het ANP. "Er zijn veel bedrijven die niet eens 19 cent per kilometer betalen", aldus de FNV. "We zouden graag zien dat ze eerst dát maar eens gaan doen."

Veel werknemers krijgen niet eens 19 cent per kilometer

Van de mensen die met de auto naar het werk gaan, krijgt een derde een reiskostenvergoeding van minder dan 19 cent, of zelfs helemaal niks. Met name in de horeca en recreatiebranche zou het daarmee slecht zijn gesteld. De CNV noemt het ongehoord dat zoveel Nederlanders erop moeten toeleggen om te gaan werken.