Waarom je huilt als je Toyota Aygo X nieuwe banden nodig heeft

Bandenprijzen vorige Toyota Aygo

De voorganger van de nieuwe Toyota Aygo X, kortweg Aygo genaamd, stond standaard op 14-inch wielen. Ging je voor een luxere of sportievere versie, dan leverde Toyota je Aygo af met 15-inch lichtmetaal. Het staat de dreumes prima, en wanneer je nieuwe banden nodig hebt, hoef je niet meteen de hoofdprijs te betalen. Daarbij gaan we uit van gerenommeerde merken, en dus niet van banden die evenveel grip hebben op nat asfalt als jouw handen op een levende paling.



Voor 14-inch wielen betaal je gemiddeld zo’n 73 per band (exclusief montage). Staat jouw Aygo op 15-inch wielen, reken dan op zo’n 90 euro per band. Voor een complete set heb je het dan over 292 tot 360 euro. Eens in de zoveel tijd een fikse uitgave, maar niet onoverkomelijk.



Weinig keus in banden voor Aygo X

Wanneer we het internet afzoeken naar banden in de maat 175/65 R17 voor de Aygo X, valt ons op dat de keus uiterst beperkt is. Het lijkt alsof maar weinig merken brood zien in dit formaat banden. Het is inderdaad een incourant maatje. En hoe kleiner de keus, hoe hoger de prijzen, zo blijkt.



Gemiddeld ben je 133 euro (!) per band kwijt, oftewel 532 euro (!!) voor een set van vier. In vergelijking met de kleinste banden voor de vorige Aygo, scheelt dat dus 240 euro, oftewel 82 procent!

18-inch banden honderden euro’s duurder

Ben je gevallen voor een Toyota Aygo X in de Envy- of Limited-uitvoering, dan horen 18-inch wielen bij het uitrustingspakket. In de maat 175/60 R18 betaal je voor banden van het merk Falken 91 tot 116 euro. Bij de grotere merken lopen de bedragen op tot 173 euro. Met een gemiddelde van 142 euro per band komen we niet eens zo heel veel duurder uit dan voor één maat kleiner.



Toch valt de totaalprijs voor nieuw rubber rondom ons bepaald niet mee: 568 euro! We moeten even naar lucht happen … Want ten opzichte van de 15-inch banden van de huidige Aygo, ben je 268 euro duurder uit, oftewel 74 procent.