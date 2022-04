60 jaar Opel Kadett / Opel Astra - Toen de Nederlandse liefde voor de Kadett nog grenzeloos was

De eerste Opel Kadett stamt al uit 1937 en was relatief modern (met een zelfdragende carrosserie) en betaalbaar. Er zijn 107.000 auto's gebouwd, totdat de Opel-fabriek in 1940 voor de Duitse oorlogsindustrie werd ingezet. De Kadett I werd gebouwd in Brandenburg, dat na de oorlog onder Russische invloed kwam. De productielijn ging naar Moskou, waar de Moskovitsj 400 werd gebouwd op basis van de Kadett. Ook het design van de Kadett I was modern, met geïntegreerde koplampen in plaats van los geplaatste exemplaren.

Opel Kadett werd gebouwd door mijnwerkers

Opel blies in 1962 het stof van de naam en kwam met de Kadett A, een moderne concurrent van de Kever. Hij had een voorin geplaatste watergekoelde motor en verwarming die wél werkte. De Kadett werd in een nieuwe fabriek in Bochum gebouwd, om voormalige mijnwerkers een nieuwe baan te bieden. De auto had als bijnaam dan ook Kumpel. De Kadett A was er als tweedeurs sedan, als coupé en als stationwagon, maar je kon hem niet met vier portieren bestellen.

Al na drie jaar kwam de Kadett B op de markt, die technisch nog nauw verwant was aan de A. Hij werd aangeprezen als 'Das Auto'.

Bij de Kadett C bedacht Opel iets nieuws: een basisauto die wereldwijd kon worden geproduceerd. De Vauxhall Chevette, de Chevrolet Chevette en de Isuzu Gemini waren grotendeels identiek.

Digitaal instrumentarium voor Opel Kadett GSi

De D-Kadett (1979) kreeg voor het eerst voorwielaandrijving en werd in Engeland als Vauxhall Astra verkocht. Hij bleef maar vijf jaar in productie. Met 115 pk en een top van 187 km/h was de Kadett GTE (1983) voor jaren-tachtigbegrippen razendsnel.

Bestseller en Auto van het Jaar Kadett E (1984) had een Cw-waarde van 0,32, de laagste in zijn klasse. Met zijn digitale instrumentarium maakte de Kadett E GSi (ruim 150 pk) in de jaren tachtig indruk. Op basis van de E-Kadett introduceerde Daewoo in 1995 de Nexia.

Opel Astra loste begin jaren negentig de Kadett af

In 1991 vond ook in de rest van Europa een naamsverandering plaats: de Kadett E maakte plaats voor de Astra F.

Bij de Astra G (1998) maakten de designers gebruik van hetzelfde ontwerpprogramma als de makers van Jurassic Park. Ze konden het nieuwe model virtueel en driedimensionaal ontwikkelen.

We zijn inmiddels toe aan de elfde generatie, de Astra L. De letter I werd overgeslagen, omdat de I te veel op een 1 lijkt.