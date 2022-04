Drie nieuwe Lancia’s in 2026: Ypsilon, Aurelia en Delta keren terug

Dat Stellantis elk merk een kans geeft, was best opvallend nieuws bij de bekendmaking van de toekomstplannen van het fusiebedrijf in 2021. Vooral bij de Italiaanse tak, met Fiat, Lancia, Maserati en Alfa Romeo, zitten heel wat zorgenkindjes. Lancia was al bijna van de Europese markt verdwenen, alleen in Italië werd de Ypsilon nog verkocht. Het leek een kwestie van tijd voordat het merk de nek zou worden omgedraaid.

Nieuwe Lancia Ypsilon in 2024 … maar nog niet in Nederland

Maar dat gebeurde niet, elk merk krijgt een kans. Stellantis maakte de toekomstplannen voor Lancia wat concreter, de aangekondigde Lancia-modellen hebben nu een naam. De nieuwe Lancia Ypsilon wordt in 2024 gepresenteerd, en is niet meer alleen voor de Italiaanse markt bestemd. Hij komt op de markt als volledig elektrisch model en als hybride. De Ypsilon deelt zijn onderstel met de Opel Corsa en Peugeot 208. Wie zich nu al verheugt op het eerste nieuwe Lancia-model in 11 jaar, moet misschien even slikken. Nederland behoort niet tot het rijtje gelukkigen, eerst zijn Duitsland, Oostenrijk, Spanje en België aan de beurt. Lancia belooft echter dat we niet worden overgeslagen.



Elektrische Lancia Aurelia in 2024

Als Lancia het doek van de Ypsilon heeft gehaald, gaan de Italianen niet achteroverleunen. Nog datzelfde jaar komt een tweede Lancia op de markt, de Aurelia. Bij de jongere oudere gaat er misschien een belletje rinkelen bij deze naam. Tussen 1950 en 1958, toen Lancia nog een voorname concurrent was van Mercedes, was de Aurelia te koop als vierdeurs sedan, coupé en cabriolet. De nieuwe Aurelia wordt een elektrische crossover in Opel Mokka-formaat.



In 2026 keert de Lancia Delta terug

Lancia blaast het stof van nóg een autonaam uit het verleden: ook de Delta keert terug. Dat gebeurt over vier jaar, in 2026. Van de Delta verschijnt alleen een volledig elektrische versie.

Helaas is er nog niets uitgelekt over de vormgeving van de Lancia-modellen. Wel is bekend dat ze een verlichte grille krijgen en dat in het interieur duurzame materialen gebruikt zijn. Zal wel weer iets zijn met gerecyclede pet-flessen …

En hoe worden de nieuwe modellen aan de man gebracht? Stellantis wil in 60 grote Europese steden een Lancia-dealer gaan vestigen, maar gaat er ook vanuit dat een groot deel van de verkopen online gebeurt.



Stellantis in 2030 alleen nog elektrisch

In 2030 wil Stellantis alleen nog elektrische modellen op de markt brengen. Niet alleen van Lancia, maar ook van sportieve merken als Alfa Romeo en Maserati. Dit geldt overigens alleen voor Europa, in de VS is het fusiebedrijf al blij met 50 procent elektrische modellen in 2030. De eerste stappen zijn gezet, volgend jaar verschijnt de eerste elektrische Jeep en ook van RAM komt een elektrisch model.