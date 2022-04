Ongelofelijke dronevideo van Tesla Gigafactory Berlin. Zo zag je een autofabriek nog nooit!

De Tesla-fabriek in Berlijn is eindelijk open, na veel gesteggel over vergunningen en vakbonden. Tesla-baas Elon Musk - de rijkste man ter wereld, met een vermogen van 219 miljard dollar - kwam speciaal naar Duitsland om de Gigafactory Berlin-Brandenburg te openen. Over drie jaar moet de productie er zijn opgeschaald naar 500.000 elektrische auto's per jaar. Op dit moment bouwt de fabriek alleen de Tesla Model Y.

Hoeveel drones zijn er gesneuveld voor deze video?

Hoe dat in zijn werk gaat, zie je in onderstaande video. We zijn benieuwd hoeveel drones er zijn gesneuveld bij het maken van het filmpje, want het apparaatje vliegt akelig dicht bij zwiepende, zwaaiende robots en krijgt zelfs lasvonken over zich heen. Om nog maar te zwijgen over de metaalpersmachines, waar de drone precies op tijd onderdoor zweeft. Enorm veel respect voor de dronepiloot!