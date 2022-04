Zo dan! Tesla gooit prijs Tesla Model 3 en Model Y flink omhoog

Waarom Tesla nu hogere prijzen voor zijn modellen rekent? Daar zegt de fabrikant uiteraard niks over, maar we kunnen een gok wagen. Door de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne wordt immers bijna alles duurder tegenwoordig, ook nikkel (dat in accu's zit), computerchips en transport (veel Tesla's voor Europa moeten uit China of de VS komen).

Tesla Model 3 en Model Y in prijs verhoogd

Dus laten we eens kijken wat Tesla met zijn prijzen heeft gedaan. Alle uitvoeringen van de Tesla Model 3 en Model Y zijn 3000 of 4000 euro in prijs verhoogd, behalve gek genoeg de Model Y Performance, die 5 euro minder duur werd. Opmerkelijk.

Model 3 - voorheen: 52.690 euro - nu: 55.895 euro



Model 3 Long Range - voorheen: 60.690 euro - nu: 63.895 euro

Model 3 Performance - voorheen: 64.990 euro - nu: 68.195 euro