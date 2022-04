Chiptekort? Welk chiptekort? Tesla bereikt afleveringsrecord in eerste kwartaal 2022

Nou moeten we niet overdrijven. Tesla heeft wel degelijk last van problemen met de aanlevering van onderdelen. Daardoor kwam de productie in de eerste maanden van 2022 iets lager uit, op 305.407. In het laatste kwartaal van 2021 behaalde Tesla een productierecord, met 305.840 gebouwde auto's. In januari, februari en maart wist het bedrijf wél een recordaantal af te leveren: 310.048 auto's.

Tesla Model S en Model X spelen slechts marginale rol

De Tesla Model 3 en Model Y zijn veruit de populairste modellen, met in totaal 295.324 afgeleverde exemplaren. De Tesla Model S en Model X spelen nog slechts een marginale rol (14.724 stuks). In China heeft Tesla last van de coronalockdown, waardoor de Gigafactory Shanghai twee keer dicht moest. En toch, in vergelijking met de eerste drie maanden van 2021 heeft de producent het ontzettend goed gedaan. Toen werden er 'slechts' 180.338 auto's gebouwd en 184.800 afgeleverd.