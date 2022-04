Top en flop: het goede en slechte autonieuws van week 13

+ Top - Dit is de grootste Hummer ter wereld! En hij kan nog rijden ook ...

Heb jij ooit gedacht: 'goh, zo'n Hummer H1 is ook maar klein'? Nou, sjeik Hamad bin Hamdan Al Nahyan dacht dat wel toen hij deze mega-, mega-, mega-Hummer liet bouwen. Het gevaarte is 14 meter lang, 6 meter breed en 6 meter hoog. En kan nog rijden ook ...



+ Top - BAM!!! Drie uitlaten (!) en 300 pk voor de knotsgekke Toyota GR Corolla

Kijk dat saaie Toyota toch eens gek doen. Na de waanzinnige Toyota GR Yaris komt de Japanse fabrikant nu met nóg een bizarre hot hatch. De vierwielaangedreven Toyota GR Corolla heeft dezelfde motor als de GR Yaris, maar dan met een schep meer pk's: 304.



+ Top - Goed nieuws. De brandstofprijs daalt vandaag harder dan de accijnsverlaging

Het is 1 april, dus wordt er vanaf vandaag minder accijns geheven op brandstof. Dat is op zich al goed nieuws, maar het nieuws wordt nog beter als je de eerste landelijke adviesprijzen ziet binnendruppelen. Want wat blijkt: de prijs van benzine, diesel en lpg daalt vandaag harder dan de accijnsverlaging.



+ Top - Te koop! Waarom dit bijeengeraapte Ferrari-zooitje een fortuin waard is

Wat is dit voor zooitje? We zien krassen, butsen, een hele hoop zwart plastic en ergens in het midden iets dat lijkt op een Ferrari 458 Italia. Je kunt dit hoopje schroot op 14 mei kopen tijdens een veiling in Monaco, mits je een paar ton aan euro's te besteden heb. Want er is een hele goede reden waarom liefhebbers hier grof geld voor gaan betalen.



- Flop - Huis kopen? Door jouw private-leaseauto krijg je nu veel minder hypotheek

Een huis kopen is al moeilijk, maar als je een private-leaseauto hebt, wordt het vanaf 1 april nog veel moeilijker. Vanaf dan wordt de registratie van een privéleasecontract bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) gewijzigd, waardoor mensen met een private-leaseauto een stuk minder hypotheek kunnen krijgen.



- Flop - Nederlandse autobezitters zijn aartslui! En wassen hun auto vrijwel nooit ...

Pardon, we noemen jullie nu wel aartslui, maar zelf zijn we het eigenlijk ook. Hoe vaak per jaar wassen wij onze auto? Dat aantal is op één hand te tellen. En uit onderzoek blijkt dat we daarin niet de enige zijn. Veel mensen wassen hun auto zelfs nooit.