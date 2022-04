Goed nieuws. De brandstofprijs daalt vandaag harder dan de accijnsverlaging

Wat gebeurt er vandaag precies? Om iets aan de torenhoge brandstofprijzen te doen, heeft de overheid besloten om de accijns tot het einde van dit jaar te verlagen. Bij benzine gaat er 17 cent af, bij diesel 11 cent en bij lpg slechts 4 cent. Maar als we op de site van United Consumers kijken, dan liggen de landelijke adviesprijzen vandaag nog een stuk lager.

Adviesprijs benzine en diesel daalt harder dan accijnsverlaging

Gisteren lag de adviesprijs voor benzine op 2,46 euro. Dat is op het moment van schrijven 2,25 euro, dus 21 cent lager. Bij diesel is het verschil kleiner. De adviesprijs gaat van 2,29 euro gisteren naar 2,16 euro nu, een verschil van 13 cent. Als je lpg tankt, ben je minder voordelig uit: de adviesprijs was 1,40 euro en is nu 1,35 euro. Slechts 5 cent lager dus.