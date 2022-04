BAM!!! Drie uitlaten (!) en 300 pk voor de knotsgekke Toyota GR Corolla

Eerste indruk? De Toyota GR Corolla is een hot hatchback van de oude school: met moddervet verbrede wielkasten, spoilers, roosters en openingen op ieder denkbaar paneel, vierwielaandrijving en een bak vermogen. Precies 304 pk levert zijn 1,6-liter driecilinder met turbo en intercooler. Dat is 43 pk meer dan de dezelfde krachtbron in de Toyota GR Yaris levert. Het 370 Nm sterke blok is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Over de prestaties van de GR Corolla zwijgt Toyota nog, maar die zullen ongetwijfeld indrukwekkend zijn.

Toyota GR Corolla met een 8,5 centimeter grotere spoorbreedte

Voor meer stabiliteit in bochten heeft het model vóór een 6 centimeter grotere spoorbreedte. Achter is het verschil met de gewone Corolla's zelfs 8,5 centimeter. Onder de achterbumper hangen drie uitlaatpijpen: twee ronde aan de uiteinden en een wat meer ovaalvormige in het midden. Nieuw op de GR Corolla zijn de beschikbare rijmodi. In de GR Yaris stel je met één knop alles tegelijk in: het 4WD-systeem, de gasrespons en de directheid van de stuurinrichting. In de GR Corolla is het uitgesplitst. Je kunt de afstemming van de vierwielaandrijving los van de reactie op het gas en het stuurwiel aanpassen.

Een echte handrem - geen knopje meer - voor het betere driftwerk

Nieuw in het interieur van de GR Corolla is dat je nu een echte handrem hebt, geen elektronisch knopje meer. Dat heeft Toyota gedaan om echte rallyliefhebbers in staat te stellen om handrembochtjes te draaien of te driften. De handgeschakelde zesbak van de GR Corolla heeft korte overbrengingen. Voor de neus van de bestuurder zit een speciaal voor de GR-modellen gemaakte digitale cockpit, met op het scherm allerlei racy graphics en informatie. De Toyota GR Corolla is in de Verenigde Staten onthuld. Of hij ook naar Nederland komt, is nog niet duidelijk. Maar we hopen het wel!