Ben je op zoek naar een nieuwe diesel? Dan kun je vanaf nu de Audi-dealer vermijden

Audi levert nu alleen nog auto's met benzinemotor, plug-in hybridetechniek of elektrische aandrijving. Alle diesels die nog over waren in het leveringsprogramma van het Duitse merk moeten het veld ruimen. Volgens Audi had in 2021 slechts 1 procent van de verkochte premiumauto's in Nederland een dieselmotor. En dat gaat in de komende jaren echt niet stijgen, onder meer door het fiscale klimaat in ons land, dat niet in het voordeel spreekt van de diesel.

Audi levert alleen nog benzinemotoren, plug-in hybrides en elektrische auto's

De Audi A1, Q2, A4, A5, TT en R8 zijn er alleen met turbobenzinemotor. Van de andere modellen zijn ook stekkerhybridevarianten beschikbaar. Het volledig elektrische gamma van Audi bestaat nu uit de Q4 E-Tron, Q4 E-Tron Sportback, E-Tron, E-Tron Sportback en E-Tron GT. Op stapel staan nog de Q6 E-Tron en een elektroversie van de A6, die recent in studiemodelvorm werd onthuld.