Nederlandse autobezitters zijn aartslui! En wassen hun auto vrijwel nooit ...

Een meerderheid van de Nederlanders (64 procent) zegt een schone auto belangrijk te vinden. Maar in de praktijk blijkt daar erg weinig van. Verzekeringsmaatschappij Allianz Direct ondervroeg meer dan 1000 Nederlandse autobezitters. Bijna 45 procent is eens in de paar maanden bij de wasstraat te vinden. Iets meer dan 20 procent komt er nooit.

Kleine groep diehards wast de auto iedere week met de hand

Zelf de auto wassen? Dat is ook niet zo populair. Ruim een kwart zegt nooit de tuinslang en de spons ter hand te nemen. Precies 35 procent zegt om de paar maanden een emmer sop klaar te zetten voor de auto. Een hele kleine groep - met daarin de echte liefhebbers, waarschijnlijk - staat wekelijks te boenen.

Een vies auto-interieur is alleen verschrikkelijk bij een ander

Het interieur van de auto houden de meeste Nederlanders wél schoon. Bijna driekwart van de respondenten gaat één keer in de maand of om de paar maanden met doekje door de cabine. De helft van de automobilisten heeft namelijk een hekel aan een vies auto-interieur. Althans, als de auto van een ander is. In de eigen rotzooi zitten, vinden ze niet zo'n probleem.