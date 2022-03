Top en flop: het goede en slechte autonieuws van week 12

+ Top - Maserati Grecale Folgore - Dit is de allereerste Maserati die je niet kunt horen

De Maserati Grecale Volkoren? Nee, er staat Folgore, wat Italiaans is voor bliksem. Want dit is de eerste elektrische Maserati ooit. Maar vrees niet, voor de petrolheads heeft het Italiaanse merk ook een twinturbo V6 in het leveringsprogramma. En een ... bah! ... viercilinder met mild hybrid-techniek.



+ Top - Lexus doet oproep aan auto-industrie: 'maak 10 jaar garantie de standaard'

'Maak 10 jaar garantie de nieuwe standaard', roept Lexus in paginagrote advertenties tegen de rest van de auto-industrie. Nobel, maar natuurlijk ook ingegeven door eigenbelang. Lexus heeft immers net aangekondigd dat het zijn garantie verlengd naar tien jaar en dan kan een beetje publiciteit geen kwaad.



+ Top - Te koop in Nederland! De enige Mercedes G-Klasse 6x6 ter wereld met V12-motor

Tussen 2013 en 2015 zijn ruim honderd exemplaren gebouwd van de monsterlijke Mercedes-AMG G 63 6x6. De auto die nu te koop staat in Nederland is daar niet een van. Dit is namelijk een Mercedes-AMG G 65 (met V12 dus, niet met V8), waarvan de ombouw de eerste eigenaar bijna 1,3 miljoen euro heeft gekost.



- Flop - Elon Musk had gelijk: een Tesla kan vliegen. Maar daarna is-ie wel total loss

Tesla-topman Elon Musk houdt nog steeds vol dat de nieuwe Roadster straks kleine stukjes zal kunnen vliegen. Maar de oude Tesla Model S kan dat al lang, getuige deze opmerkelijke Youtube-video. Want zoals je kunt zien, is vliegen het probleem niet. Landen is veel moeilijker ...



- Flop - Nederlanders bang voor financiële problemen door te lage km-vergoeding

Van de Nederlandse werknemers vreest 20 procent voor financiële problemen door de te lage reiskostenvergoeding. Bedrijven mogen hun personeel maximaal 19 cent per kilometer onbelast vergoeden. En gezien de huidige brandstofprijzen is dat veel te weinig.



- Flop - Onderzoek: 'Plug-in hybrides zijn pure oplichting. Verbruiken 230 procent meer dan opgegeven'

Plug-in hybrides zijn pure oplichting, aldus Zwitserse onderzoekers. Ze verbruiken gemiddeld 230 procent meer dan wordt opgegeven en verdienen het niet om door de overheid gesubsidieerd te worden.