Te koop in Nederland! De enige Mercedes G-Klasse 6x6 ter wereld met V12-motor

Mercedes deed in 2013 iets knotsgeks. De altijd zo serieuze premiumfabrikant nam een krankzinnige variant van de Mercedes G-Klasse in productie. De Mercedes-AMG G 63 6x6 is een pick-up truck met vier deuren, zes assen en een twinturbo V8 met 544 pk. Het bijna 6 meter lange gevaarte gebruikt portaalassen voor een zo groot mogelijke grondspeling, net als de Hummer H1. Portaalassen zitten niet in het midden van de wielen, maar aan de bovenkant. De aandrijving gebeurt via een tandwielenstelsel.

Mercedes G 65 AMG 6x6 met 6,0-liter twinturbo V12

De Mercedes G 65 AMG 6x6 die bij Auto Leitner in Alkmaar te koop staat, begon zijn leven als een 'gewone' G 65; een G-Klasse met 6,0-liter twinturbo V12 dus. De krachtbron levert 612 pk en een begrensd koppel van 1000 Nm. Hij stuurt de reguliere G 65 in 5,1 seconden van 0 naar 100 km/h. Een machtige prestatie, gezien het gebrek aan stroomlijn van de Geländewagen en zijn gewicht van bijna 2600 kilo. Voor deze G 65 AMG 6x6 wordt geen gewicht opgegeven. Maar de G 63 met zes wielen - die van Mercedes zelf - legt meer dan 4000 kilo in de schaal.

Ombouw heeft eerste eigenaar 900.000 euro gekost

Want zoals gezegd, deze G 65 AMG 6x6 is niet als zeswieler de fabriek uitgerold. Hij is voor een bedrag van precies 901.450 euro omgebouwd en gelijk voorzien van een Mansory Gronos-stylingpakket. Verbazingwekkend genoeg is er nog best veel mee gereden: 56.000 kilometer maar liefst. Volgens de verkoper is de auto in een sublieme staat. En dat mag ook wel voor een vraagprijs van 849.000 euro. Klinkt als een waanzinnige bak geld - en dat is het ook - maar niet als je bedenk dat hij nieuw 1.282.700 euro heeft gekost.