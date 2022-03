Torenhoge brandstofprijzen - Jullie gooien de tank niet meer vol en rijden minder

In een half jaar tijd zijn de brandstofprijzen met zo'n 30 procent gestegen, aldus de ING. Maar de waarde van de pinbetalingen bij tankstations steeg 'slechts' met 15 procent. De bank heeft daar twee verklaringen voor: of Nederlanders tanken vaker bij stations waar de prijzen nog wat lager liggen, of ze gooien de brandstoftank van hun auto minder vol dan normaal. Het lijkt er dan ook op dat Nederlanders sinds de prijsexplosie aan de pomp minder zijn gaan rijden.

Op 1 april gaat de accijns op benzine, diesel én lpg omlaag

Over een week gaan de brandstofprijzen in één klap omlaag. De regering verlaagt vanaf 1 april de accijns op benzine met 17 cent, op diesel met 11 cent en op lpg met 4 cent. Helaas maakt dat het toch al kleine verschil tussen de prijs van benzine en diesel nóg kleiner. In België werd afgelopen weekend de belasting op brandstof al verlaagd. Daarom trokken veel Nederlanders daarna over de grens om 'goedkoop' te tanken.