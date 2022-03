Auto Review 4 in de webshop - De Opel Astra betovert je met Franse charme

Opel schreeuwt van de daken dat de nieuwe Astra toch écht een Duits product is. Maken ze soms een grapje, daar in Rüsselsheim? Want de nieuwe compacte middenklasser is zoveel méér dan Duits degelijk, deugdelijk en gedegen. De nieuwe Astra is verleidelijk als nooit tevoren. Net als de nieuwste Auto Review, eigenlijk, waarin je onder meer het volgende leest:



Dacia Jogger is schadelijk voor jouw imago

Waarschuwing: de nieuwe Dacia Jogger gaat jouw reputatie veranderen. Deze keurige auto is namelijk bedoeld voor keurige mensen. Een auto zonder veel gedoe, dus een rasechte Dacia. What you see is what you get – en dat allemaal voor een messcherpe prijs. In zo’n betaalbare en verstandige auto wil jij als hoogoctaan-petrolhead liever niet gezien worden …

BMW i4 is beter én slechter dan Tesla Model 3

Eindelijk is daar een Tesla Model 3- en Polestar 2-concurrent van BMW. De volledig elektrische 4-serie Gran Coupé gaat door het leven als i4 en is er in twee gradaties. Wij testen de topversie met M-badge. Wat blijft er in de praktijk over van z’n WLTP-bereik van 520 kilometer?

Kia Sportage of Nissan Qashqai: welke moet je kiezen?

De Nissan Qashqai moet keihard knokken voor zijn plekje in de suv-markt, want niet eerder was de concurrentie zo hevig. Zijn nieuwste tegenstander is de Kia Sportage - een opvallende verschijning die op het eerste gezicht alles goed lijkt te doen. Onze favoriete uitvoeringen kosten net geen 43.400 euro.

Renault Megane E-Tech Electric: jij wilt geen VW ID.3

In het segment van de ‘betaalbare’ elektrische hatchbacks hebben de Cupra Born en de Volkswagen ID.3 het rijk alleen. Maar vanaf mei komt daar verandering in. De Spaans-Duitse tweeling krijgt dan klop uit Franse hoek, want de nieuwe Renault Megane E-Tech Electric is toch wel héél erg goed.



