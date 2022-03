Waarom de nieuwe Porsche Boxster en Cayman voor geen meter klinken

In 2025 worden de huidige Porsche Boxster en Cayman afgelost door een nieuwe generatie. Porsche heeft bevestigd dat die alleen met volledig elektrische aandrijving verkocht zullen worden. Hoe de compacte sportwagens eruit komen te zien, is nog niet bekend, maar voor hints kun je naar de Porsche Mission R Concept kijken. Die is ongeveer even groot en heeft onderhuids eveneens een setje elektromotoren.

Porsche Boxster en Cayman met batterij achter de bestuurder

In tegenstelling tot andere EV's - die de batterij laag tussen de voor- en achteras hebben liggen - zullen de Boxster en Cayman hun accupakket op de plaats van de verbrandingsmotor krijgen. Zo wil Porsche het bijzondere karakter van een sportauto met middenmotor behouden. Ook probeert de fabrikant de bestuurder zo laag mogelijk in de koets te krijgen en dat kan niet als de batterij onder het inzittendencompartiment ligt.

Volledig elektrische Porsche Macan komt in 2023 op de markt

Porsche wil dat over drie jaar de helft van zijn verkochte auto's volledig elektrisch is. In 2030 moet dat percentage zijn gegroeid naar 80 procent. De elektrische Porsche Taycan is een succes. Na de Macan en Cayenne is de Taycan het populairste model van Porsche. De eerstvolgende Porsche-EV die erbij komt, is de nieuwe Macan, die in 2023 op de markt komt. Daarna is het de beurt aan de Boxster en Cayman.