Aankoopsubsidie voor elektrische auto's werkt. Steeds meer particulieren rijden elektrisch

Er zijn twee redenen voor het toenemend aantal particulieren dat elektrisch rijdt, volgens de Bovag en Rai Vereniging. Ten eerste heeft de aankoopsubsidie effect. En ten tweede neemt het aantal relatief betaalbare elektrische auto's toe. Mogelijk een derde reden zou kunnen zijn dat de acceptatie van elektrisch rijden onder consumenten toeneemt. Het begint gewoon te worden en is niet meer 'eng'.

Gemiddelde prijs elektrische auto blijft dalen

De gemiddelde prijs van een EV lag in 2016 op bijna 80.000 euro. Vorig jaar was dat gezakt naar gemiddeld 51.000 euro, wat nog steeds een flinke hoeveelheid geld is, natuurlijk. De komende jaren zal het segment van de 'betaalbare' elektrische auto's echter alleen maar groter worden. In 2021 waren de bestverkochte EV's in Nederland de Skoda Enyaq iV (vanaf 42.690 euro), Kia e-Niro (vanaf 35.995 euro) en Volkswagen ID.4 (vanaf 45.190 euro).

Subsidiepot voor 2022 is nog steeds gevuld

Sinds 3 januari kunnen particulieren weer gebruikmaken van een aankoopsubsidie (de pot is nog steeds voor ongeveer de helft vol). Als gevolg hiervan steeg het aandeel particuliere registraties van elektrische auto's in januari en februari naar 56 procent. In totaal werden in de eerste twee maanden 6741 nieuwe EV's geregistreerd. Dat is maar liefst 183 procent meer dan in 2021, toen dat aantal op 2375 lag.