Benzineprijs daalt eindelijk! Maar nu explodeert de prijs van batterijen voor elektrische auto's

We zijn benieuwd wat de prijzen van elektrische auto's gaan doen. Want het kan bijna niet anders dat de prijs van lithium-ion batterijen flink omhoog gaat de komende tijd. De prijs van nikkel - een belangrijk metaal in accu's voor elektrische auto's - is eind vorige week explosief gestegen: met 250 procent naar 100.000 dollar voor een ton. Op de metalenbeurs in Londen is de handel stilgelegd.

Oorlog in Oekraïne zorgt voor prijsexplosie nikkel

De reden voor de plotselinge stijging is de oorlog in Oekraïne. Rusland is de op twee na grootste producent van nikkel, na Indonesië en de Filipijnen. Overigens zit de prijs van nikkel al sinds begin dit jaar in de lift. Doordat er steeds meer elektrische auto's worden verkocht, is de vraag naar nikkel flink gestegen. Het aanbod was dus al krap. En nu nóg krapper.

Lithium-ion batterijen zonder nikkel bestaan

Experts voorspellen dat de vraag naar nikkel vanaf 2024 groter zal zijn dan het aanbod. Er bestaan lithium-ion batterijen zonder nikkel. Deze zogenaamde LFP-accu's hebben een lagere energiedichtheid en zijn dus met name geschikt voor goedkopere modellen, waarbij een grote actieradius wat minder belangrijk is. Tesla gebruikt LFP-batterijen in de basismodellen van de Model 3 en Model Y.