Brandstofprijs eindelijk weer omlaag! Nederlandse overheid grijpt in en verlaagt accijns

Al lijkt het erop dat de maatregelen rijkelijk laat komen. Volgens het AD - dat zich baseert op Haagse bronnen - wil het kabinet per 1 juli de accijns op benzine en diesel tijdelijk verlagen. Met hoeveel is nog niet bekend. Ook gaat over een paar maanden de btw op gas en elektriciteit van 21 procent naar 9 procent. De maatregelen zouden in eerste instantie voor een half jaar gelden.

Benzineprijs voor het eerst sinds half februari weer gedaald

De benzineprijs zelf is in de afgelopen 24 uur flink omlaag gegaan, op het moment van schrijven van 2,502 naar 2,478 euro. De dieselprijs is inmiddels akelig dicht bij die van benzine in de buurt gekomen: 2,365 euro. Lpg is sinds gisteren wél weer duurder geworden. Voor een liter gas ben je nu 1,319 euro kwijt.