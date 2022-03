De nieuwe Renault Austral is een gewone suv ... met hoge pretenties

Ach, alle autofabrikanten spreken zo over hun nieuwe modellen, hoe gemiddeld die ook zijn. Je moet er doorheen lezen. En dan zie je dat de nieuwe Renault Austral het Franse equivalent van de Nissan Qashqai is. Beide suv's staan op het CMF-CD-platform van de Renault-Nissan-Alliantie en hebben dezelfde wielbasis van 2,67 meter. De Austral is echter iets langer dan de Qashqai (4,51 meter tegenover 4,43 meter). Je merkt het verschil met name in de bagageruimte, waarin je 500 - 1525 liter aan spullen kwijt kunt. De Nissan Qashqai komt tot 504 - 1447 liter. Als je de Renault bestelt als E-Tech Hybrid, dan snoepen de batterijen helaas een deel van de kofferruimte op en kom je tot 'slechts' 430 - 1455 liter.

Renault Austral is niet volledig elektrisch

Want ja, de Austral is niet een volledig elektrische auto, zoals de recent door ons gereden Renault Megane E-Tech Electric. In de suv gebruikt Renault een 1,2-liter driecilinder turbomotor, die als mild hybrid 130 pk levert en in theorie een verbruik van 1 op 18,8 heeft. Dan zijn er nog twee hybrideversies, met dezelfde 1.2 driepitter. De eerste is goed voor 160 pk, de tweede schopt het zelfs tot 200 pk. Volgens Renault kun je met de Austral E-Tech Hybrid zo'n 80 procent van het stadsverkeer volledig elektrisch doen. Op papier zou je gemiddeld een verbruik van 1 op 21,7 moeten kunnen halen.



Groot infotainmentscherm van de Megane

Het interieur van de Austral lijkt als twee druppels water op dat van de elektrische Megane E-Tech Electric, met een digitale cockpit voor de bestuurder en een lel van een infotainmentscherm daar rechts van. Het optionele display is 12 inch groot. Renault meldt het niet met zoveel woorden, maar we gaan ervan uit dat het standaard multimediascherm de helft kleiner is, zoals ook op de Megane het geval is. Net als bij dat model zit de bediening voor de automatische transmissie aan het stuur van de Austral, niet op de middentunnel.

'Sportieve' uitvoering: Renault Austral Alpine

Renault meldt dat er een sportief topmodel van de Austral komt: de Austral Alpine. Nou moet je niet denken dat er een hardcore RS-variant komt, de Austral Alpine ziet er gewoon wat sportiever uit, meer niet. Interessant is wel dat Renault vierwielbesturing op de Austral aanbiedt. Daardoor gaat de draaicirkel van de suv van 11,5 meter naar 10,1 meter. De Austral komt na de zomer in Nederland op de markt. Wat de opvolger van de Renault Kadjar gaat kosten, is nog niet bekend.