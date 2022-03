Eén rijke Nederlander heeft smaak. Koopt de allermooiste Lancia ooit: de Kimera EVO37

Om te beginnen wat voorgeschiedenis. In 1982 introduceerde de overkoepelende autosportorganisatie FISA (nu FIA) de nieuwe Groep B-rallyreglementen. Het doel was om de rallysport voor fabrikanten aantrekkelijker te maken. Er waren weinig regels en er hoefden slechts 200 homologatiemodellen van een rallyauto te worden gebouwd. Lancia was een van de eersten die toehapte, met de 037. Peugeot, Ford en MG volgden, met de 205 T16, RS200 en Metro 6R4. De Audi Quattro was een Groep 4-rallywagen, die werd aangepast voor Groep B.

Lancia 037 won in 1982 het Wereldkampioenschap Rally

De originele Lancia 037 is losjes gebaseerd op de Beta Montecarlo. Hij wordt aangedreven door een 2,0-liter viercilindermotor met een mechanische compressor. Het vermogen van de rallyversie ligt tussen de 259 en 285 pk. De latere Evo 2-varianten hebben een 2,1-liter krachtbron met maximaal 330 pk. En dat op een wagengewicht van zo'n 960 kilo. Lancia bouwde iets meer dan 200 straatauto's om aan de homologatie-eisen te voldoen. De Lancia 037 Stradale heeft 'slechts' 208 pk. In 1982 pakte de 037 de titel in het Wereldkampioenschap Rally.

Kimera EVO37 heeft een viercilinder met turbo én compressor

De Kimera EVO37 is niet zomaar een hobbyprojectje. Kimera Automobili heeft voor de motor Claudio Lombardi ingeschakeld; de man die begin jaren tachtig verantwoordelijk was voor de motoren in de rallyauto's van Lancia. In de EVO37 ligt een krachtbron met een inhoud van 2,1 liter - net als in de 037 Evo 2 - maar dan met een compressor én een turbo. Lancia pionierde die techniek in de Lancia Delta S4 Groep B-rallywagen uit 1985. De compressor werkt bij lage toerentallen, daarboven neemt de turbo het van hem over. Het zogenoemde twincharging helpt de achterwielaangedreven Kimera EVO37 aan 500 pk en 550 Nm koppel.

Slechts 37 exemplaren met een prijs van 480.000 euro per stuk

Mocht je je daar druk over maken: nee, Kimera sloopt niet een van de zeldzame 037 Stradales om een EVO37 te kunnen maken. Het Italiaanse bedrijfje gebruikt de Lancia Beta Montecarlo als basis en slaat dan aan het moderniseren. Zo komt de ophanging van Ohlins, worden de remmen ingekocht bij Brembo en zijn de carrosseriedelen gemaakt van koolstofvezel. De Kimera EVO37 weegt ongeveer 1000 kilo, dus bereid je voor op giftige prestaties. Kimera is van plan om slechts 37 exemplaren van de EVO37 te bouwen, voor een prijs van 480.000 euro per stuk.

Nederlander kocht Kimera EVO37 in donkergroen met brons

Het eerste exemplaar gaat naar verluidt naar een Nederlander. Hij kreeg de sleutels van zijn donkergroene EVO37 in St. Moritz overhandigd. De auto wordt liefkozend 'Esmeralda' genoemd. Het groen van de carrosserie contrasteert prachtig met de gele koplampen en de bronskleurige lichtmetalen wielen. Het interieur - waar we helaas maar één foto van hebben - is uitgevoerd met kuipstoelen in donkergroen en lichtbruin. Er zit overal alcantara, zoals het een racewagen betaamd. Gaan we deze Kimera ooit op de Nederlandse wegen zien? We hopen dat de eigenaar er af en toe een blokje om mee gaat.