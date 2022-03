Uitdaging: noem een betere autonaam dan Wuling MINI EV GameBoy Party Sweetheart Edition

Aziatische merken en Engelse autonamen is geen gelukkige combinatie. Hoe verklaar je anders de Daihatsu Naked, de Isuzu Mysterious Utility Wizard en de Subaru Brat? Maar je kunt er natuurlijk ook anders naar kijken. Aziatische merken en Engelse autonamen is een briljante combinatie! Want zeg nou zelf: Wuling MINI EV GameBoy Party Sweetheart Edition is toch de beste naam ooit?