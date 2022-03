Er liggen nu 1000 Porsches en Lamborghini's op de zeebodem. Dus als je wilt schatduiken ...

De Felicity Ace was onderweg van een Duitse haven naar de Verenigde Staten met zo'n 350 miljoen euro aan auto's aan boord, met name van de merken Audi, Bentley, Lamborghini en Porsche. Vlakbij de Azoren vloog het schip in brand. De tweeëntwintig bemanningsleden werden geëvacueerd.

Vlammen aangewakkerd door batterijen elektrische auto's

De car carrier stond al bijna twee weken in brand. De vlammen werden aangewakkerd door de lithium-ion batterijen van de elektrische auto's aan boord. Als zo'n batterij in brand vliegt, kan het vuur alleen maar worden gedoofd met specialistische apparatuur. Anders laait het steeds weer op.

Felicity Ace is naar stuurboord gekapseisd en gezonken

Gisteren is de Felicity Ace gezonken, zo bevestigt eigenaar MOL Ship Management. Het schip is naar stuurboord gekapseisd. Er waren brandblus- en bergingsschepen in de buurt. De waarde van de auto's aan boord is ongeveer 350 miljoen euro: ruim 1100 Porsches, zo'n 100 Lamborghini's, waaronder een aantal speciale edities van de Aventador, en bijna 200 Bentleys.



Lamborghini moet Aventador-productie weer opstarten

Porsche heeft al aangekondigd dat de vernietigde auto's binnen nu en 90 dagen opnieuw worden gebouwd. Lamborghini heeft een probleem, want de Aventador is al uit productie en er stonden een aantal gelimiteerde Ultimae-modellen op de Felicity Ace. De sportwagenfabrikant moet de assemblageband dus weer opstarten voor dat beperkte aantal auto's.



Fotocredits: Marinha Portuguesa