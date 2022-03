De Deen Henrik Fisker kennen we als ontwerper van de BMW Z8 en Aston Martin V8 Vantage, maar ook als man achter Fisker Automotive, dat in Nederland met name bekend is van de plug-in hybride Karma. Dat bedrijf ging in 2013 failliet, waarna Fisker een aantal bedrijven oprichtte: HF Design (dat onder meer de Galpin Rocket tekende), Henrik Fisker Lifestyle, VLF Automotive en Fisker Inc. Met die laatste firma onthulde Fisker de EMotion (een Tesla Model S-concurrent) en deze Ocean.

Fisker Ocean komt eind dit jaar in Europa op de markt

Fisker zou zich in eerste instantie richten op de Verenigde Staten, maar is er nu toch achter gekomen dat je voor succes op de EV-markt in Europa moet zijn, waar de acceptatie van elektrische auto's hoog ligt. Deze week heeft het Amerikaanse bedrijf in Spanje de Ocean gepresenteerd. Eind dit jaar komt de stekker-suv in Noord-Amerika en een beperkt aantal Europese landen op de markt. Of Nederland daarbij zit, is nog niet duidelijk, maar wij gaan ervan uit van wel.

Vanafprijs van 42 mille voor 280 pk sterke variant

Voor Spanje heeft Fisker alvast een vanafprijs bekendgemaakt. De Ocean kost daar 41.900 euro. Het 280 pk sterke model komt naar schatting zo'n 440 kilometer ver op een volle accu. Er komt een ook een 500 pk leverende variant met een grotere batterij, die maximaal 630 kilometer zou moeten kunnen halen. Fisker bouwt de Ocean in Oostenrijk, bij toeleverancier Magna Steyr. In Duitsland heeft het merk recent zijn eerste experience center geopend.