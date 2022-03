Volvo is bang voor de economische sancties. Levert geen auto's meer aan Rusland

Volvo is het eerste merk dat de levering aan Rusland tijdelijk stopt, maar waarschijnlijk niet het laatste. Rusland - dat vorige week Oekraïne is binnengevallen - ligt financieel zwaar onder druk door internationale sancties. Zo is de Russische munt, de roebel, in een dag tijd genadeloos onderuit gegaan.

Volvo wil geen financieel risico lopen door aan Rusland te leveren

Volvo maakt geen politiek statement met het stoppen van de levering. Het besluit heeft puur te maken met de potentiële risico's voor het bedrijf. Voor Volvo is Rusland geen grote markt. Het Zweedse merk - dat eigendom is van het Chinese Geely - verkocht er vorig jaar zo'n 9000 auto's. Ter vergelijking: in Nederland ligt dat aantal al jaren rond de 16.000.

Renault en VW leggen productie stil wegens onderdelentekort

De oorlog in Oekraïne en de economische sancties tegen Rusland hebben grote gevolgen voor de autobranche. We meldden gisteren dat Renault en Volkswagen hun autoproductie hebben stilgelegd wegens een tekort aan onderdelen, die in Oekraïne worden gemaakt. De vrachtwagenfabrikanten AB Volvo en Daimler Truck doen per direct geen zaken meer met Rusland.